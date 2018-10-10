Все рубрики раздела
- Возрожденный бренд Palm представил ультракомпактный смартфон08:15
- В арктических льдах обнаружили монстра20:55
- В Канаде изобрели камеру, "замораживающую" время18:15
- В Норвегии разработали технологию распознавания рыбьих "лиц"15:55
- Житель Китая нашел гробницу с пришельцами10:15
- Ученые бьют тревогу: Армагеддон на Земле может произойти очень скоро17:31
- "Фейсбук" забанил Прилепина на месяц за странное фото Захарченко: опубликован скандальный снимок главаря "ДНР"17:15
- Россия совершила "нападение" на государственные объекты Украины11:32
- Найдено спасение от глобального потепления08:00
- 7 снов, которые снятся к счастью07:46
BlaBlaCar вводит абонплату для пользователей-пассажиров
Крупнейший в мире райдшеринговий сервис BlaBlaCar начинает процесс монетизации в Украине, сообщает Новое время.
Так, с ноября этого года пассажиры смогут выбрать один из вариантов платного доступа: в день или в месяц.
Пассажирам будет доступен небольшой бесплатный период, после чего потребуется выбрать один из двух вариантов доступа: на 1 день за 49 грн или на 1 месяц за 59 грн. При этом бронирование мест в поездках на короткие дистанции до 120 км останется бесплатным.
Оплатить доступ к бронированию можно будет на сайте или в мобильном приложении BlaBlaCar. Компенсировать транспортные расходы водителю можно будет наличными, как и раньше.
Для владельцев автомобилей BlaBlaCar остается бесплатным. Как и прежде, они смогут публиковать свои предложения о поездках с указанием стоимости места, количества свободных мест и дополнительных параметров - времени и места отправления, размера багажа.
Итоговая стоимость поездки для пассажира будет сопоставимой с ценами за билет на автобус или поезд.
Теги: ноябрь, абонплата, BlaBlaCar
- Вот те на! Ветка томата плодоносит в бутылке с водой в ноябре (ФОТО)
- Введение абонплаты за газ: почему НКРЭКУ стоит притормозить
- В Украине увеличили абонплату за телефон на 10%
- Решение о введении абонплаты за доставку газа пока приостанавливается
- Новая магнитная буря испытает землян на прочность
- Абонплата за газ: активисты сорвали заседание НКРЕКУ
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость20:48
- Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-2720:11
- Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту?19:54
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Томос для Украины. Почему решение Константинополя является историческим?19:20
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети