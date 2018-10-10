BlaBlaCar вводит абонплату для пользователей-пассажиров

10.10.2018 12:40

Крупнейший в мире райдшеринговий сервис BlaBlaCar начинает процесс монетизации в Украине, сообщает Новое время.

Так, с ноября этого года пассажиры смогут выбрать один из вариантов платного доступа: в день или в месяц.

Пассажирам будет доступен небольшой бесплатный период, после чего потребуется выбрать один из двух вариантов доступа: на 1 день за 49 грн или на 1 месяц за 59 грн. При этом бронирование мест в поездках на короткие дистанции до 120 км останется бесплатным.

Оплатить доступ к бронированию можно будет на сайте или в мобильном приложении BlaBlaCar. Компенсировать транспортные расходы водителю можно будет наличными, как и раньше.

Для владельцев автомобилей BlaBlaCar остается бесплатным. Как и прежде, они смогут публиковать свои предложения о поездках с указанием стоимости места, количества свободных мест и дополнительных параметров - времени и места отправления, размера багажа.

Итоговая стоимость поездки для пассажира будет сопоставимой с ценами за билет на автобус или поезд.