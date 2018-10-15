Главная / Новости / Наука и технологии / В Норвегии разработали технологию распознавания рыбьих "лиц"
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Возрожденный бренд Palm представил ультракомпактный смартфон08:15
- В арктических льдах обнаружили монстра20:55
- В Канаде изобрели камеру, "замораживающую" время18:15
- В Норвегии разработали технологию распознавания рыбьих "лиц"15:55
- Житель Китая нашел гробницу с пришельцами10:15
- Ученые бьют тревогу: Армагеддон на Земле может произойти очень скоро17:31
- "Фейсбук" забанил Прилепина на месяц за странное фото Захарченко: опубликован скандальный снимок главаря "ДНР"17:15
- Россия совершила "нападение" на государственные объекты Украины11:32
- Найдено спасение от глобального потепления08:00
- 7 снов, которые снятся к счастью07:46
В Норвегии разработали технологию распознавания рыбьих "лиц"
15.10.2018 15:55
Норвежская компания Cermaq Group разработала 3D-сканер, который может распознавать рыб по определенному узору из точек вокруг глаз, а также форме их рта и жабр, сообщает сайт "Буквы".
Инновационная система, получившая название iFarm, дает возможность следить за состоянием здоровья рыб на лососевых фермах и выявлять больных особей.
В частности, эта технология сможет предотвратить распространение морских вшей, которые поражают сотни миллионов рыб в прудовых хозяйствах и наносят убытки индустрии в размере до $1 миллиарда в год.
"Мы можем создать медицинскую карточку для каждой конкретной рыбы", - отметил ведущий исследователь Cermaq, участвующий в тестировании системы проекта iFarm Гаральд Такл.
Теги: технология, Норвегия, рыба, распознавание образов
Читайте также:
- У берегов Норвегии загорелось российское судно
- В России придумали новый "способ" ремонта дорог
- "Российский Крым": Украина направит Норвегии ноту протеста
- Александр Рыбак - фаворит "Евровидения-2009"(РЕДКИЕ ФОТО)
- Российские боты атаковали Twitter
- В России создан Департамент науки и высоких технологий
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость20:48
- Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-2720:11
- Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту?19:54
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Томос для Украины. Почему решение Константинополя является историческим?19:20
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети