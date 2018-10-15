В Норвегии разработали технологию распознавания рыбьих "лиц"

15.10.2018 15:55

Норвежская компания Cermaq Group разработала 3D-сканер, который может распознавать рыб по определенному узору из точек вокруг глаз, а также форме их рта и жабр, сообщает сайт "Буквы".

Инновационная система, получившая название iFarm, дает возможность следить за состоянием здоровья рыб на лососевых фермах и выявлять больных особей.

В частности, эта технология сможет предотвратить распространение морских вшей, которые поражают сотни миллионов рыб в прудовых хозяйствах и наносят убытки индустрии в размере до $1 миллиарда в год.

"Мы можем создать медицинскую карточку для каждой конкретной рыбы", - отметил ведущий исследователь Cermaq, участвующий в тестировании системы проекта iFarm Гаральд Такл.