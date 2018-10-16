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Возрожденный бренд Palm представил ультракомпактный смартфон

16.10.2018 08:15
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Возрожденный бренд Palm представил ультракомпактный смартфон

Подзабытая компания-производитель КПК Palm напомнила о себе, представив пользователям новый ультракомпактный смартфон Palm Phone весом всего 62,5 грамм, сообщает Новое время.
Диагональ устройства составляет всего 3,3-дюйма, а операционную систему Android 8,1 пришлось немного изменить и добавить к ней крупные интуитивные пиктограммы Google.
Не смотря на свои размеры, смартфон имеет неплохие технические характеристики: процессор Snapdragon 435, 3 Гб оперативной памяти, 32 Гб внутреннего хранилища, основную камеру на 12 Мп, селфи-камеру на 8 Мп и батарею на 800 мАч. Palm Phone также оснащен современным разъемом USB-C.
Устройство предусматривается как компактное дополнение к вашему основному смартфону во время занятий спортом или других активных мероприятий.
Для этого телекоммуникационая компания Verizon предоставила специальный сервис NumberShare, с помощью которого сообщения и уведомления между телефонами будут синхронизироваться.
Купить Palm Phone можно будет с ноября 2018-го за $350.



Теги: смартфон, Palm, размер
 
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