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В США создали вакцину от никотиновой зависимости
19.10.2018 09:10
Ученые из Института Скриппса, США, создали вакцину от курения, сообщает сайт Подробности.
Препарат способен контролировать синтез некоторых белков и избавить человека от никотиновой зависимости.
Сыворотка уже прошла испытание на мышах и результаты показали, что препарат способен выводить никотин из организма. При этом ученые утверждают, что не последует никаких побочных эффектов.
Механизм работы фермента NicA2 заключается в том, что он разлагает и выводит никотин из организма до того, как наступит абстинентный синдром.
Модифицированный препарат, протестированный на мышах, доказал свою эффективность для полного излечения от никотиновой зависимости.
Теги: вакцина, зависимость, никотин
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