Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В США создали вакцину от никотиновой зависимости

19.10.2018 09:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В США создали вакцину от никотиновой зависимости

Ученые из Института Скриппса, США, создали вакцину от курения, сообщает сайт Подробности.
Препарат способен контролировать синтез некоторых белков и избавить человека от никотиновой зависимости.
Сыворотка уже прошла испытание на мышах и результаты показали, что препарат способен выводить никотин из организма. При этом ученые утверждают, что не последует никаких побочных эффектов.
Механизм работы фермента NicA2 заключается в том, что он разлагает и выводит никотин из организма до того, как наступит абстинентный синдром.
Модифицированный препарат, протестированный на мышах, доказал свою эффективность для полного излечения от никотиновой зависимости.



Теги: вакцина, зависимость, никотин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх