В США создали вакцину от никотиновой зависимости

19.10.2018 09:10

Ученые из Института Скриппса, США, создали вакцину от курения, сообщает сайт Подробности.

Препарат способен контролировать синтез некоторых белков и избавить человека от никотиновой зависимости.

Сыворотка уже прошла испытание на мышах и результаты показали, что препарат способен выводить никотин из организма. При этом ученые утверждают, что не последует никаких побочных эффектов.

Механизм работы фермента NicA2 заключается в том, что он разлагает и выводит никотин из организма до того, как наступит абстинентный синдром.

Модифицированный препарат, протестированный на мышах, доказал свою эффективность для полного излечения от никотиновой зависимости.