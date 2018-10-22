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В Индии создали смартфон для слепых
В Индии стартовали продажи смартфонов, снабженных клавиатурой Брайля. Как выяснили журналисты «Фразы», подобные «девайсы» предназначены для слепых людей, информирует Фраза.юа.
Как сообщает Организация Объединенных Наций на своей странице в Facebook, в смартфоне реализована технология «эффекта памяти формы» - способность к возврату исходного состояния при нагреве - получившая название Shape Memory Alloy.
Сообщается, что «экран» смартфона представляет собой сетку контактов, которые формируют т.н. «шрифт Брайля» - рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения слепыми и плохо видящими людьми.
Отмечается, что «экран» служит своеобразным «переводчиком», поскольку позволяет переводить обычный текст в шрифт Брайля и наоборот.
Теги: Индия, смартфон, слепота
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