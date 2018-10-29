NASA испытало "марсианский" парашют

29.10.2018 15:25

Космическое агентство NASA протестировало новую технологию Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment (ASPIRE). Парашют для Марса успешно прошел испытание, сообщают на официальном сайте агентства, передает Корреспондент.net.

Парашют вместе с грузом сбросили из ракеты для пролета через атмосферу. Он раскрылся за четыре десятых секунды, что является рекордом для устройства такого размера. Также в НАСА утверждают, что ASPIRE поставил мировой рекорд за самое быстрое раскрытие парашюта.

Во врем изготовления новинки использовали нейлон, технору и кевларовые волокна. Такое сочетание материалов позволят парашюту удерживать тяжелые грузы и не повреждаться после прохождения через атмосферу.

Парашют собираются использовать во время миссии Mars 2020. Он доставит исследовательского робота весом в 1050 кг на поверхность планеты. Это будет самый тяжелый груз из всех опускаемых на Марс. После испытаний ASPIRE официально "присоединили" к марсианской миссии.