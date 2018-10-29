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NASA испытало "марсианский" парашют
Космическое агентство NASA протестировало новую технологию Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment (ASPIRE). Парашют для Марса успешно прошел испытание, сообщают на официальном сайте агентства, передает Корреспондент.net.
Парашют вместе с грузом сбросили из ракеты для пролета через атмосферу. Он раскрылся за четыре десятых секунды, что является рекордом для устройства такого размера. Также в НАСА утверждают, что ASPIRE поставил мировой рекорд за самое быстрое раскрытие парашюта.
Во врем изготовления новинки использовали нейлон, технору и кевларовые волокна. Такое сочетание материалов позволят парашюту удерживать тяжелые грузы и не повреждаться после прохождения через атмосферу.
Парашют собираются использовать во время миссии Mars 2020. Он доставит исследовательского робота весом в 1050 кг на поверхность планеты. Это будет самый тяжелый груз из всех опускаемых на Марс. После испытаний ASPIRE официально "присоединили" к марсианской миссии.
Теги: NASA, Марс, парашют, испытание
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