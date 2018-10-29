Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Ученые впервые создали жидкого робота (ВИДЕО)12:55
- Украинские археологи нашли "средневековый холодильник"09:55
- Ученые доказали, что собаки понимают человеческую речь17:30
- "Дыхание земли" впервые удалось снять на видео15:45
- Испанские ученые обнаружили на Марсе живых существ22:08
- Идеально прямоугольный айсберг обнаружили специалисты NASA16:47
- Caviar соединила Iphone XS с механическими часами10:15
- В Индии создали смартфон для слепых09:30
- Жители Земли смогут увидеть осенний звездопад22:28
- Китайцы хотят запустить в небо искусственную луну для освещения улиц города21:30
Ученые впервые создали жидкого робота (ВИДЕО)
29.10.2018 12:55
Китайские и австралийские ученые создали первого в мире жидкого робота. Исследователи говорят, что на изобретение их вдохновил робот T-1000 из легендарного фильма "Терминатор 2: Судный день", сообщает РЕН-ТВ.
Прототип уникальной машины состоит из трех деталей: литиевой батарейки, пластикового колеса и капли галлия. Получившийся робот, конечно, не похож на киношного T-1000, но зато умеет пролезать под дверью и проникать в недоступные для человека места.
Китайские ученые надеются, что уникальность их робота будет использоваться в зонах бедствия и поможет спасти не одну человеческую жизнь.
Теги: робот, Австралия, Китай, жидкость
Читайте также:
- По Австралии "гуляет" новый страшный наркотик
- В Китае создали железного тайконавта
- В китайской газете начал работать робот-журналист
- В Китае "склонировали" четвероногого робота Boston Dynamics
- В Австралии представлен первый в мире робот-разносчик пиццы (ВИДЕО)
- Робот научился пользоваться микроволновкой, прочитав инструкцию
- Нужна ли переселенцам проверка УТЗСН? Что делать, если пенсию заблокировали, а проверки нет? Инструкция и контакты юристов14:15
- Кошки против собак: в Мариуполе подрались любители животных13:46
- В «ДНР» поселок уже неделю живет без энергоснабжения13:00
- Украине нужно готовиться воевать асимметрично, – военный эксперт12:35
- Бывший секретарь Донецкого горсовета прокомментировал свое задержание «ДНР»12:05
- В Горловке планируют демонтировать на металлолом одну из шахт11:35
- «Мой батальон не получает зарплату». Прилепин пожаловался на Пушилина11:18
- Гибридная армия РФ надолго запомнит этот смертельный контрудар ВСУ: 3 боевиков были убиты, шесть ранены 09:51
- Жители Донбасса массово отрекаются от РФ09:30
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре08:36
- Нужна ли переселенцам проверка УТЗСН? Что делать, если пенсию заблокировали, а проверки нет? Инструкция и контакты юристов14:15
- Украинцы будут платить за газ больше, чем в Евросоюзе14:02
- Кошки против собак: в Мариуполе подрались любители животных13:46
- «По приказу Путина». Житель Мелитополя объяснил, почему убил сына13:32
- Субсидии в Украине: Кабмин принял решение13:15
- В «ДНР» поселок уже неделю живет без энергоснабжения13:00
- Ученые впервые создали жидкого робота (ВИДЕО)12:55
- Как поменяются правила прописки в Украине12:45
- Украине нужно готовиться воевать асимметрично, – военный эксперт12:35
- Синоптики рассказали, когда в ноябре сильно похолодает12:20
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу17:55
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»20:59
- Как выдают себя женщины, которые имитируют16:03
- Армійські дебілізми: Чим більше в армії дубів, тим "крепше" наша оборона14:16
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг
- «Минет от проводника»: новая «услуга» для пассажиров «Укрзализныци»
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- "Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков
- "Летел" пьяным на скорости 140 км/ч": "министр" "ЛНР" Сидоров устроил резонансное ДТП на КПП "Изварино"