Стартап создал фанерную робокошку-конструктор (ВИДЕО)

31.10.2018 08:55

На сообществе Indiegogo представили новый интересный продукт Nybble - это такая себе роботизированная кошка, сделанная из фанеры. Ее элементы вырезаны лазером и ее собирают без клея, сообщает Телеканал новостей «24».

Но это не классический конструктор, кошка Nybble умеет выполнять команды, и даже учиться. А все благодаря микроконтроллеру NyBoard V0 с чипом ATmega328P, которым оснастили кошку. Робот поддерживает экосистему Arduino, благодаря чему пользователь сможет запрограммировать поведение животного.

Проект под названием OpenCat, благодаря которому кошка может учиться, можно применять и в других конструкторах.

За неделю на Indiegogo проект сумел собрать всю необходимую сумму. Минимальная стоимость набора Nybble оценена в 175 долларов (4 900 гривен). В продажу умная кошка поступит в апреле следующего года.