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В городском транспорте Киева начали тестировать Е-билет
В Киеве с 1 ноября началось тестирование электронного билета на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба "Киевпастранса", передает LB.ua.
Е-билет в виде карточки можно приобрести за 40 гривен у кондукторов в троллейбусах, трамваях и автобусах, билетных кассах метро и "Киевпастранса", киосках "Пресса", "ТурИнфо", "Т-Киоск". Сдать ее обратно и вернуть деньги нельзя.
После этого ее нужно зарегистрировать в личном кабинете на сайте электронных услуг Киева. В дальнейшем пополнить карточку через терминалы, интернет-банкинг или в специальных пунктах продажи.
Стоимость проезда при пополнении карточки на 1-9 поездок составит 8 гривен, 10-19 поездок - 7,70 гривны, 20-29 поездок - 7,40 гривны, 30-39 поездок - 7,10 гривны, 40-49 поездок - 6,80 гривны, 50 поездок - 6,50 гривны.
В коммунальном транспорте установлены новые валидаторы, к которому нужно прислонить карточку. Похожие устройства будут у контролеров, которые с их помощью смогут проверить регистрацию электронного билета.
При каждом использовании на валидаторе будет отображаться, сколько поездок осталось на карточке. Также можно будет посмотреть баланс в личном кабинете киевлянина.
Альтернативой карточке являются одноразовые билеты с QR-кодами.
Переход на новую систему будет продолжаться до ноября 2019 года.
Теги: Киев, тестирование, электронный билет
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