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Архив - Наука и технологии

В Израиле изобрели революционный способ производства водородного топлива

01.11.2018 11:45
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В Израиле изобрели революционный способ производства водородного топлива

Химикам из Университета имени Бен-Гуриона (Израиль) удалось разработать новый, гораздо более эффективный фотохимический процесс, при помощи которого можно производить водородное топливо, сообщает Planet-today.
"Речь идет о фундаментальной реакции, связанной с солнечной энергией. Это — то самое недостающее звено, без которого нельзя было вывести процесс на новый уровень эффективности. Реакция делает процесс генерации топлива естественным и гармоничным, а также избавляет нас от необходимости применения драгоценных металлов или дополнительных искусственных источников энергии", — рассказывают израильские ученые.
Открытие, по словам экспертов, приближает новую эру — человечество может отказаться от углеродного топлива в пользу гораздо более безопасного для окружающей среды водородного. Практическое применение технологии, открытой в Израиле, будет распространено повсеместно уже в ближайшие годы.



Теги: технология, Израиль, топливо, водород
 
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