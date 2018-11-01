Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Китае поступил в продажу первый в мире гибкий смартфон

01.11.2018 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Китае поступил в продажу первый в мире гибкий смартфон

Китайский производитель Rouyu Technology выпустил устройство под названием FlexPai, являющееся первым в мире складным смартфоном с гибким дисплеем, который поступил в продажу, сообщает iLenta.com.
FlexPai имеет 7.8-дюймовый AMOLED дисплей с соотношением сторон 4:3, двойную камеру с 16-Мп и 20-Мп датчиками, 7-нм однокристальную систему Snapdragon 8150, которая еще даже не была представлена Qualcomm.
Толщина FlexPai в разложенном виде составляет 7.6 мм, а в сложенном — 15.2 мм. Шарнир должен выдержать 200 000 циклов открытия-закрытия. Устройство поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки Ro-Charge, обеспечивающую заряд на 80% за один час.
FlexPai представлен в версии 6 ГБ/128 ГБ по цене $1290, в версии 8 ГБ/256 ГБ по цене $1434, а также в версии 8 ГБ/512 ГБ по цене $1864. Первая партия смартфонов уже поступила в продажу 1 ноября в Китае.



Теги: Китай, смартфон, гибкость
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх