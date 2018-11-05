Avast прекращает поддержку двух версий Windows

05.11.2018 09:30

Для пользователей антивируса Avast появились неприятные новости. Так, с 1 января 2019 года компания завершает разработку обновлений для операционных систем Windows XP и Windows Vista, сообщает Znaj.ua.

Об этом стало известно благодаря сообщению самой компании. В Avast данное решение аргументируют "ежегодным снижением пользователей данных систем".

"Эти системы менее безопасны, а спрос на защитные продукты для них слишком мал. В то же время неуклонно растет количество пользователей Windows 7 и Windows 10, на защиту которых мы сконцентрируем еще больше усилий. Мы рекомендуем поклонникам старых систем выполнить обновление до последней версии ОС Windows для того, чтобы наслаждаться новыми функциями наших программ, а также избавиться от уязвимостей, которым могут быть подвержены старые версии операционных систем", – заявили в Avast.