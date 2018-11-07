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Архив - Наука и технологии

Казахстан отказался от российских ракет

07.11.2018 14:40
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Казахстан отказался от российских ракет

Хоть Казахстан и Россия тесно сотрудничают в космической отрасли, но запускать свои два спутника KazSaySat и KazistiSat, Казахстан решил не на российских ракетах. Предпочтение отдали американской ракете Falcon 9 компании SpaceX, сообщает Телеканал новостей «24».
Как заявил спикер министерства оборонной и аэрокосмической промышленности страны Асет Нуркенов, запуск спутников будет проходить на американской военной базе Ванденберг в Калифорнии, а не на космодроме Байконур. Он также отметил, что это решение приняли "исключительно по финансовым соображениям". Просто для их аэрокосмической отрасли Falcon 9 обойдется дешевле.
Запуск казахстанских спутников запланирован на 19 ноября.



Теги: Россия, Казахстан, ракета, SpaceX
 
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