Samsung представила прототип "гибкого" смартфона (ВИДЕО)

08.11.2018 16:10

На открытии конференции Samsung Developer Conference, компания Samsung показала свой первый складной смартфон с гибким экраном, сообщает Главное.

Точные характеристики и внешний вид устройства не раскрываются — устройство бегло продемонстрировали со сцены в закрытом чехле и при выключенном освещении. В Samsung объясняют это концептуальным статусом прототипа.

У смартфона два экрана: фронтальный и основной. Первый включается в закрытом состоянии и больше напоминает обычную панель смартфона с диагональю в 4,58 дюймов и разрешением 840х1960 пикселей. Второй, гибкий дисплей, расположен не задней панели, его диагональ — 7,3 дюйма при разрешении 1536х2152 пикселей. Корейский производитель называет технологию, лежащую в основе гибкого экрана, Infinity Flex Display. Он покрыт не стеклом, а специально разработанным полимерным материалом.

Производство устройств с Infinity Flex Display должно начаться «в течение ближайших месяцев». Точных дат в Samsung пока не раскрывают.