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В Украине заработали два платных сервиса YouTube

14.11.2018 11:40
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В Украине заработали два платных сервиса YouTube

Во вторник, 13 ноября, в Украине начали работать два новых сервиса: аудиостриминг YouTube Music и YouTube Music Premium, сообщает Новое время.
YouTube Music является стриминговым сервисом для прослушивания музыки. Пользователи получат доступ к музыкальным видео, официальным альбомам, синглам, ремиксам, живым выступлениям, каверам, а также редким композициям.
YouTube Music Premium открывает доступ к офлайн-загрузке треков, проигрыванию музыки в фоновом режиме и отключает рекламу.
Подписка на YouTube Music стоит 79 грн/мес за индивидуальный аккаунт и 119 грн/мес за семейный тариф для пользователей Android.
Подписка на YouTube Premium стоит соответственно 99 и 149 грн/мес.
Также подписчики Google Play Music получат премиум-аккаунт автоматически.



Теги: Украина, музыка, YouTube, сервис
 
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