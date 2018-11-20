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В Японии почтальонов заменили дронами
В японской префектуре Фукусима почтовый оператор Japan Post запустил службу доставки документов дронами, сообщает ГолосUA.
Это первая подобная служба в стране и она появилась в связи с нехваткой работников в префектуре.
В качестве тестовой доставки беспилотник 7 ноября привез детские рисунки и новогодние открытки из одного офиса компании в другой. Они находятся девяти километрах друг от друга в городах Минамисома и Нами. Полет продолжался 15 минут. Теперь беспилотники будут использоваться на регулярной основе.
Сначала почтовый оператор планирует доставлять почту и рекламные буклеты между офисами компании. Но в дальнейшем планируется открыть регулярную доставку документов, которая будет осуществляться шесть дней в месяц и, при необходимости, дважды в день. Компания планирует использовать беспилотные аппараты, способные развивать скорость до 54 километров в час и перевозить до двух килограммов грузов.
Теги: Япония, почта, дрон
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