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В Facebook произошел получасовой сбой
21.11.2018 11:08
В социальной сети Facebook 20 ноября наблюдался глобальный сбой, сообщает ТСН.
Пользователи из разных уголков планеты жаловались на проблемы с доступом к социальной сети Facebook. Во время попытки открыть страницы в соцсети в пользователей появлялось сообщение "Service unavailable".
Соцсеть была недоступна в течение около 30 минут. По состоянию на 15:30 доступ к Facebook восстановился, однако сбои в работе все же случаются.
Теги: социальная сеть, Facebook, сбой
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