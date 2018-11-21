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Архив - Наука и технологии

В Facebook произошел получасовой сбой

21.11.2018 11:08
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В Facebook произошел получасовой сбой

В социальной сети Facebook 20 ноября наблюдался глобальный сбой, сообщает ТСН.
Пользователи из разных уголков планеты жаловались на проблемы с доступом к социальной сети Facebook. Во время попытки открыть страницы в соцсети в пользователей появлялось сообщение "Service unavailable".
Соцсеть была недоступна в течение около 30 минут. По состоянию на 15:30 доступ к Facebook восстановился, однако сбои в работе все же случаются.



Теги: социальная сеть, Facebook, сбой
 
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