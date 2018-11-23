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В США испытали прототип самолета с ионным двигателем (ВИДЕО)
23.11.2018 16:15
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) показали действующую модель самолета с ионным двигателем, сообщает Meduza.
Летательный аппарат весом в 2,5 килограмма провел в воздухе 12 секунд, пролетев около 60 метров. Самолет использует «ионный ветер» или эффект Бифельда — Брауна, при котором между двумя разнесенными друг от друга электродами образуется поток ионизированного воздуха. Ионные двигатели бесшумны и не загрязняют окружающую среду. В MIT рассчитывают, что в будущем удастся создать ионолеты, которые смогут заменить дроны с традиционными двигателями для доставки небольших грузов на короткие расстояния.
Теги: США, самолет, двигатель, ион
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