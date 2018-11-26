В Украине начался Киберпонедельник

26.11.2018 10:30

Киберпонедельник 2018 стартует в сети 26 ноября. Этот день продолжает сезон распродаж, начавшийся в Черную пятницу, сообщает РБК-Украина.

Акции и скидки в Cyber Monday предлагают онлайн-магазины по всему миру. В Украине Киберпонедельник пройдет в крупных магазинах электроники, бытовой техники, товаров для дома и одежды.

Интернет-магазин Эльдорадо продолжит распродажу Черной пятницы до 26 ноября. В Киберпонедельник со скидкой до 70% можно будет приобрести телевизоры, смартфоны, мелкую бытовую технику. Магазин также готовит приятные подарки к акционным товарам.

Официальный магазин Xiaomi в Украине 26 ноября проведет распродажу со скидками 55%. В онлайн-магазине можно будет заказть по выгодной цене не только смартфоны и аксессуары к ним, но также фитнес-трекеры, умные гаджеты для дома, фирменную обувь и одежду, массажеры.

В интернет-магазине 27.ua (Эпицентр) состоится Киберпонедельник со скидками до 55%. Покупателей ждут выгодные предложения на стройматериалы, инструменты, товары для ремонта, сада, огорода и отдыха. Также по акции можно будет приобрести одежду, обувь, электронику и бытовую технику.

Фокстрот предложит скидки на смарт-телевизоры Samsung и LG до 25-30%. С 23-го по 26 ноября в онлайн-магазине действуют сниженные цены на популярные гаджеты от Apple.

Comfy в период 23-26 ноября дарит скидки на смарт-телевизоры до 25% и проводит распродажу смартфонов Samsung. Скидки на новинки и популярные модели достигают 20%.

"Ядовитые" цены на товары в интренет магазине allo.ua будут действовать до 26 ноября включительно. На самой большой распродаже года, посвященной Черной пятнице и Киберпонедельнику, представлены смартфоны и аксессуары к ним, ноутбуки и планшеты, игровые приставки, телевизоры, электротранспорт.

Интернет-магазин MOYO.ua объединил распродажи Черной пятницы и Киберпонедельника в одну. Скидки до 75% ждут покупателей с 23-го по 26-е ноября. Среди акционных товаров: смартфоны, игровые приставки и комплектующие, телевизоры и многое другое.

Международный интернет магазин AliExpress начал распродажу в Черную пятницу и продолжит ее в Cyber Monday. С 23-го по 26 ноября покупателей ждет масса выгодных предложений. Товары со скидками от 50% до 70%, спецкупоны от продавцов до 10$. Бонусы и распродажи женской и детской одежды, телевизоров, товаров для мужчин, электроники и многое другое.