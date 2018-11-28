Израильский стартап разработал технологию 3D-печати искусственного мяса

28.11.2018 08:56

Израильский стартап Jet Eat пообещал революцию на рынке продовольствия, разработав метод 3D-печати мяса из растительных компонентов, сообщает АgroNews.ua.

Руководство стартапа обещает что текстура искусственного мяса будет полностью повторять естественную. Для этого был сконструирован специальный 3D-принтер.

«Мы с точностью воссоздали эту структуру и с помощью 3D-печати создали сложную матрицу на основе растительных компонентов», — заявил глава Jet Eat Ешхан Бен Шитрит.

Jet Eat был основан Ешхаром Беном Шитрит, бывшим мясником, который решил использовать свои знания в области 3D-печати, чтобы создать вегетарианскую пищу. Стартап разрабатывает свою продукцию вместе с Израильским технологическим институтом.