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В Украине появился новый бренд "умных" телевизоров
Новые телевизоры бренда Gazer TV поступили на украинский рынок. О старте продаж заявила компания MTI IT-дистрибуция, сообщает Телеканал новостей «24».
В частности, в Украине уже доступны модели телевизоров Gazer TV32-HS2 с диагональю 32 дюйма и Gazer TV43-FS2 с диагональю 43 дюйма. Модели имеют разрешение 1280х720 и 1920х1080 точек соответственно.
Обе модели оснащены Wi-Fi и Bluetooth 4.0, а также поддерживают внешнюю акустику и голосовое управление. Также телевизоры обладают тюнерами T2/S2 для спутникового и кабельного ТВ.
Устройства Gazer работают на базе операционной системы Android 7.1 с установленным Google Play. Поэтому пользователи смогут загрузить Facebook, Telegram, Chrome, Ѕкуре и т. п непосредственно на телевизор.
Телевизорами можно управлять с помощью смартфона на iOS и Android.
Цена на Gazer TV32-HS2 на украинском рынке стартуют от 7999 гривен. Стоимость модели Gazer TV43-FS2 начинается от 13 999 гривен.
Теги: Украина, Android, телевизор
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