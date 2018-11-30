Все рубрики раздела
- Стартап создал "реактивный" электровелосипед (ВИДЕО)10:30
- Audi и Airbus показали прототип беспилотного летающего такси (ВИДЕО)10:40
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- На берег Новой Зеландии выбросилось больше 140 дельфинов11:00
- В Украине появился новый бренд "умных" телевизоров10:15
- Израильский стартап разработал технологию 3D-печати искусственного мяса08:56
- Космический аппарат NASA начал свою марсианскую миссию (ВИДЕО)09:00
- Ни топлива, ни света, несчастья навалятся отовсюду: Ванга предрекла 2019 году нечеловеческие мучения21:48
- В Украине начался Киберпонедельник10:30
- В США испытали прототип самолета с ионным двигателем (ВИДЕО)16:15
Стартап создал "реактивный" электровелосипед (ВИДЕО)
У команды стартапа Tech Ingredients осталось много деталей после разборки гибридного реактивного двигателя, которые дожидались своего часа для нового проекта. Поэтому они решили создать "реактивный" электровелосипед, сообщает сайт #Буквы.
Два туннельных вентилятора JP Hobby 90EDF над задним колесом велосипеда запускаются без помощи педалей — для этого водителю необходимо нажать на кнопку широтно-импульсного контроллера на руле. Аккумуляторы для питания двигателя установлены в свисающих по обе стороны от велосипеда сумках.
Команда проекта не раскрывает максимальную скорость и дальность поездки на одном заряде аккумуляторов, но дизайн предполагает, что подобный апгрейд можно сделать с любым велосипедом, не внося существенных изменений в конструкцию.
Теги: электричество, велосипед, стартап
- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
- В «ДНР»: Сколько стоят услуги посредников по оформлению украинского паспорта10:06
- В Донецке в квартиры врываются боевики «ДНР» и устраивают проверки документов08:49
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты07:40
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину07:10
- Новый год приближается: где выгодно купить елку22:31
- Луганск пугают массовыми задержаниями в Станице: "Вас домой не пустят, ВСУ "гребут всех", многие не вернулись"21:59
- Пенсионерка из Луганска рассказала о выживании в "ЛНР": "Ездим в Украину, чтобы не забыть вкус нормальной еды"20:57
- ОРДО готовятся к «инспекции российских кураторов» — «подчищают финансовую документацию»20:26
- Банки готовят украинцам долларовые ловушки: как наживаются на всех11:15
- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
- Стартап создал "реактивный" электровелосипед (ВИДЕО)10:30
- В Украину закрыт въезд из РФ мужчинам 16−60 лет10:15
- В «ДНР»: Сколько стоят услуги посредников по оформлению украинского паспорта10:06
- Климкин прокомментировал отмену Трампом встречу с Путиным09:45
- Украинцам дважды повысят пенсии: подробности пересчета, и кому ожидать увеличения выплат 09:32
- Неизвестные устроиди "диверсию" на концерте Макса Барских в Киеве09:20
- 30 ноября: какой сегодня праздник09:10
- Высосут все соки: энергетические вампиры среди знаков Зодиака08:30
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
- Врачи рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни18:48
- 2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности18:17
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения