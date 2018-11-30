Стартап создал "реактивный" электровелосипед (ВИДЕО)

30.11.2018 10:30

У команды стартапа Tech Ingredients осталось много деталей после разборки гибридного реактивного двигателя, которые дожидались своего часа для нового проекта. Поэтому они решили создать "реактивный" электровелосипед, сообщает сайт #Буквы.

Два туннельных вентилятора JP Hobby 90EDF над задним колесом велосипеда запускаются без помощи педалей — для этого водителю необходимо нажать на кнопку широтно-импульсного контроллера на руле. Аккумуляторы для питания двигателя установлены в свисающих по обе стороны от велосипеда сумках.

Команда проекта не раскрывает максимальную скорость и дальность поездки на одном заряде аккумуляторов, но дизайн предполагает, что подобный апгрейд можно сделать с любым велосипедом, не внося существенных изменений в конструкцию.