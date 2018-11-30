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В Киеве запустили железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь"
30.11.2018 13:50
Сегодня в Киеве совершил свой первый рейс экспресс "Железнодорожный вокзал - аэропорт "Борисполь" сообщает УНН.
По данным "Укрзализныци", железнодорожное сообщение между столицей и главными воздушными воротами Украины будет функционировать в режиме 24/7. Средний интервал движения Бориспольского экспресса будет составлять от 30 до 60 минут.
На маршруте между Центральным железнодорожным вокзалом и аэропортом экспресс будет делать остановку на станции "Дарница". Для приобретения билета за наличный расчет будут организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах. Стоимость проезда составит 80 грн.
Теги: Киев, Борисполь, Укрзализниця, экспресс
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