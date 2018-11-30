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Xiaomi создала "умный" дверной звонок

30.11.2018 16:30
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Xiaomi создала "умный" дверной звонок

Компания Xiaomi запустила сбор средств на интеллектуальный дверной звонок Zero Intelligent Video Doorbell, сообщает Politeka.
Предназначение устройства заключается в определении человека, подходящего к двери (на расстоянии до трех метров), записи камерой звонка короткого видео и отправки уведомления на смартфон хозяина дома или квартиры. Таким образом, гость может еще даже не нажать на кнопку звонка, но хозяин уже сможет просмотреть видео и понять, является он прошеным или нет.
Устройство работает в связке с фирменной технологией распознавания лиц. Так, к примеру, глава семьи может занести лица всех домочадцев в базу. ПО звонка поймет, кто из членов семьи стоит перед дверью, и упомянет его в сообщении, отправляемом на смартфон.
Стоит отметить, что девайс также отличается своей автономностью — одного полного заряда хватает на шесть месяцев работы.



Теги: звонок, дверь, Xiaomi
 
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