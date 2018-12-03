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Киевстар включил новогодний 4G-безлимит
03.12.2018 14:30
С сегодняшнего дня и до 14 января 2019 года для всех абонентов Киевстар мобильный интернет в сети 4G будет безлимитным, то есть без списания мегабайтов, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В компании уточняют, что воспользоваться 4G-безлимом могут и новые и старые абоненты, не зависимо от тарифного плана, без каких-либо настроек и дополнительной платы.
Нужно только иметь 4G-смартфон и SIM-карту с поддержкой 4G.
Теги: новый год, Киевстар, 4G
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