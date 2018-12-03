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Volkswagen показал в Лос-Анджелесе эректрическую велорикшу
После премьеры на выставке IAA Commercial Vehicle Show 2018 в Ганновере, компактная новая разработка Cargo e-Bike от Volkswagen дебютировала на автосалоне в Лос-Анджелесе, сообщает Auto.Today.
Разработанный для использования в центрах мегаполисов, производственных предприятиях, отелях и службах доставки, велосипед Cargo e-Bike описывается как очень практичный и прогрессивный коммерческий транспорт, предназначенный для передвижений в тех местах, где обычный автомобиль просто не может проехать. Главными особенностям модели является грузовой отсек на 501 литр, установленный на платформе, и полезная нагрузка до 210 килограмм.
В качестве оснащения используется 250-ваттный электрический двигатель, позволяющие передвигаться со скоростью в 25 километров в час. Мотор питается от литий-ионного аккумулятора, предоставляющего дальность в 100 км. VW Cargo e-Bike имеет следующие параметры: длина – 2 060 миллиметров, ширина – 890 мм, высота до руля – 1 100 мм, колесная база – 1 350 мм и вес – 40 килограмм.
Теги: электричество, Volkswagen, велосипед
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