Google представила 4G-смартфон за 7 долларов

06.12.2018 10:20

Компания Google Indonesia представила 4G-гаджет WizPhone WP006, который стоит всего в 7 долларов (около 200 гривен), сообщает Телеканал новостей «24».

Устройство работает под управлением операционной системы KaiOS и оснащено специальной кнопкой для запуска Google Assistant. С его помощью можно отдавать аппарату различные голосовые команды: например, для осуществления вызовов, отправки сообщений и воспроизведения музыки и видео.

Кроме того, новинка поддерживает установку клиентов Facebook и WhatsApp для KaiOS.

"Сердцем" телефона стал бюджетный чипсет Qualcomm 205 Mobile Platform, работающий при поддержке 512 МБ оперативной памяти. Объем встроенного накопителя составляет 4 ГБ с возможностью расширения с помощью слота для карт microSD.

Фотовозможности Wizphone WP006 представлены основной камерой на 2 Мп и фронталкой с разрешением VGA. Емкость аккумулятора составляет 1 800 миллиампер/часов – этого должно хватить на 350 часов автономной работы.

Дата поступления в продажу и региональная доступность будут объявлены позже.