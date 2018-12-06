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Google представила 4G-смартфон за 7 долларов
Компания Google Indonesia представила 4G-гаджет WizPhone WP006, который стоит всего в 7 долларов (около 200 гривен), сообщает Телеканал новостей «24».
Устройство работает под управлением операционной системы KaiOS и оснащено специальной кнопкой для запуска Google Assistant. С его помощью можно отдавать аппарату различные голосовые команды: например, для осуществления вызовов, отправки сообщений и воспроизведения музыки и видео.
Кроме того, новинка поддерживает установку клиентов Facebook и WhatsApp для KaiOS.
"Сердцем" телефона стал бюджетный чипсет Qualcomm 205 Mobile Platform, работающий при поддержке 512 МБ оперативной памяти. Объем встроенного накопителя составляет 4 ГБ с возможностью расширения с помощью слота для карт microSD.
Фотовозможности Wizphone WP006 представлены основной камерой на 2 Мп и фронталкой с разрешением VGA. Емкость аккумулятора составляет 1 800 миллиампер/часов – этого должно хватить на 350 часов автономной работы.
Дата поступления в продажу и региональная доступность будут объявлены позже.
Теги: Google, смартфон, 4G
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