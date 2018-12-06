Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Google представила 4G-смартфон за 7 долларов

06.12.2018 10:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Google представила 4G-смартфон за 7 долларов

Компания Google Indonesia представила 4G-гаджет WizPhone WP006, который стоит всего в 7 долларов (около 200 гривен), сообщает  Телеканал новостей «24».
Устройство работает под управлением операционной системы KaiOS и оснащено специальной кнопкой для запуска Google Assistant. С его помощью можно отдавать аппарату различные голосовые команды: например, для осуществления вызовов, отправки сообщений и воспроизведения музыки и видео.
Кроме того, новинка поддерживает установку клиентов Facebook и WhatsApp для KaiOS.
"Сердцем" телефона стал бюджетный чипсет Qualcomm 205 Mobile Platform, работающий при поддержке 512 МБ оперативной памяти. Объем встроенного накопителя составляет 4 ГБ с возможностью расширения с помощью слота для карт microSD.
Фотовозможности Wizphone WP006 представлены основной камерой на 2 Мп и фронталкой с разрешением VGA. Емкость аккумулятора составляет 1 800 миллиампер/часов – этого должно хватить на 350 часов автономной работы.
Дата поступления в продажу и региональная доступность будут объявлены позже.



Теги: Google, смартфон, 4G
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх