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Ученые нашли "ген лишнего веса"
Исследователи из Университета Флиндерс провели ряд экспериментов и установили ген, отвечающий за увеличение веса, информирует Телеканал новостей «24».
Опыты проводились на мышах, которых поделили на две группы. В одной из них ученые блокировали один единственный ген – RCAN1. Обе группы грызунов питались жирной пищей. Через некоторое время две группы мышей сфотографировали.
Мыши на фото слева, у которых блокировали ген RCAN1, не потолстели по сравнению с грызунами из другой группы.
Ученые объясняют такой результат тем, что блокирование гена помогает в превращении нездорового белого жира в более здоровую "бурую" версию.
Исследователи убеждены, что они приблизились к созданию таблетки, которая позволит есть сколько хочется и не поправляться. Эта таблетка поможет людям сжигать больше калорий во время отдыха. Исследователи отмечают, что она не повлияет на их аппетит.
Теги: генетика, ожирение, исследования
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