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В США одобрили быстродействующее лекарство от гриппа
12.12.2018 10:00
Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) впервые за 20 лет одобрило новый препарат от гриппа, Ксофлюзу, сообщает Politeka.
Препарат имеет иной механизм действия, нежели распространенный ранее Тамифлю, и для лечения требуется принять всего одну дозу лекарства. Об этом сообщает официальный пресс-релиз департамента.
Ксофлюза относится к классу ингибиторов эндонуклеазы и блокирует вирусную репликацию, не давая грипповирусу размножаться. Для достижения терапевтического эффекта лекарство нужно принять при первых же симптомах инфекции, не позднее 48 часов от начала заболевания.
Теги: США, грипп, лекарства
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