В США одобрили быстродействующее лекарство от гриппа

12.12.2018 10:00

Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) впервые за 20 лет одобрило новый препарат от гриппа, Ксофлюзу, сообщает Politeka.

Препарат имеет иной механизм действия, нежели распространенный ранее Тамифлю, и для лечения требуется принять всего одну дозу лекарства. Об этом сообщает официальный пресс-релиз департамента.

Ксофлюза относится к классу ингибиторов эндонуклеазы и блокирует вирусную репликацию, не давая грипповирусу размножаться. Для достижения терапевтического эффекта лекарство нужно принять при первых же симптомах инфекции, не позднее 48 часов от начала заболевания.