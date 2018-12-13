Puma выпустила "умные" кроссовки

13.12.2018 08:55

Компания Puma выпустила "умные" кроссовки со встроенной внутренней памятью, Bluetooth и акселерометром, сообщает ICTV.

Эта модель кроссовок является перезапуском легендарной пары 1980 года. Дизайн обуви не изменился, зато появились новые технические новинки. Например, с помощью Bluetooth информация о тренировках попадает на смартфон. Также в них есть встроенный акселерометр, который ведет подсчет количества пройденных шагов и истраченных калорий.

В этих чудо-кросовках также есть внутренняя память, которая помогает хранить данные о пробежках в течение 30 дней.

Панель управления оснащена светодиодными индикаторами. Один показывает уровень заряда батареи, другой сигнализирует, что заданное расстояние пройдено.

Сколько стоят кроссовки не сообщается.