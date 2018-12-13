В Украине началась продажа приставок для приёма кодированных спутниковых телеканалов

13.12.2018 09:20

В Украину завезена первая партия спутниковых ресиверов, которые будут предназначены для приёма кодированного сигнала спутниковых телеканалов, входящих в состав крупнейших украинских медиагрупп, сообщении Mediasat.

Начиная с 12 декабря приставки можно приобрести в большинстве украинских оптовых и розничных сетей, на e-commerce веб-платформах и у официальных операторов спутникового телевидения.

В частности, компания «VIASAT», будет осуществлять продажу спутниковых ресиверов по рекомендованной цене 1099 грн. за единицу.

Напомним, впервые о намерении закодировать спутниковый сигнал 23 национальных телеканалов, входящих в состав четырёх крупнейших телевизионных холдингов (1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и «Медиа Группа Украина») стало известно ещё в 2017 году. Позже дата кодирования несколько раз переносилась на более поздний срок.

Теперь окончательное кодирование спутникового сигнала запланировано на второй квартал 2019 года. После этого просмотр спутниковых телеканалов этих медиагрупп на старом оборудовании станет невозможным.