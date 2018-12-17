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Ученые доказали заразность болезни Альцейгмера

17.12.2018 13:25
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Ученые доказали заразность болезни Альцейгмера

Международная группа ученых из Великобритании, США и Японии получила экспериментальное подтверждение того, что заражение болезнью Альцгеймера вполне вероятно. В частности, оно может быть следствием медицинских процедур, сообщает Телеканал новостей «24».
Проведенные исследования подтвердили предложенную ранее гипотезу о заражении болезнью Альцгемйреа путем проникновения молекул бета-амилоида. В ходе экспериментов исследователи вводили мышам гормон роста человека с примесью бета-амилоида. Со временем у этих мышей в мозговых структурах возникли характерные бляшки, отсутствующие у животных из контрольной группы.
Авторы исследования убеждены: это открытие поспособствует определенным изменениям в хирургии. Хирургические процедуры должны осуществляться с учетом рисков передачи бета-амилоида.



Теги: болезнь Альцгеймера, эксперимент, заражение
 
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