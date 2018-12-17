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Архив - Наука и технологии

За год без смартфона предлагают $100 тысяч

17.12.2018 09:25
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За год без смартфона предлагают $100 тысяч

В соцсети Instagram дочерняя компания Coca-Cola VitaminWater проведет весьма интересный эксперимент. Его суть в том, что человек должен на 365 дней забыть про свой любимый гаджет - смартфон, а в обмен на это он получит целых сто тысяч долларов, сообщает Znaj.ua.
Для того, чтобы стать участником ивента, человеку требуется прислать свое фото, а также подробно рассказать о том, почему он готов отказаться от использования смартфона.
Ожидается, что претендентов на участие в данном эксперименте будет огромное количество. Однако, представители компании выберут лишь одного из них. Но, как оказалось, человеку вместо смартфона дадут простой сотовый, который может только принимать СМС-сообщения и звонки.
Однако, неизвестно есть ли ограничения на использование других гаджетов во время эксперимента, вроде компьютера или планшета с выходом в интернет.



Теги: смартфон, премия, отказ
 
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