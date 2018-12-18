Все рубрики раздела
- Lenovo представила самый быстрый смартфон в мире16:20
- Обнаружен Android-вирус, разряжающий аккумулятор смартфона15:25
- Ученые доказали заразность болезни Альцейгмера13:25
- За год без смартфона предлагают $100 тысяч09:25
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев13:10
- BMW и Porsche презентовали "мгновенную" зарядную станцию для электромобилей11:30
- В Украине началась продажа приставок для приёма кодированных спутниковых телеканалов09:20
- Puma выпустила "умные" кроссовки08:55
- Ученые нашли "ген лишнего веса"12:15
- В США одобрили быстродействующее лекарство от гриппа10:00
Lenovo представила самый быстрый смартфон в мире
Компания Lenovo показала в Китае смартфон Lenovo Z5 Pro GT с процессором Snapdragon 855 и 12 ГБ памяти, сообщает Новое время.
Новый процессор от Qualcomm и объемы памяти позволили Lenovo заявить, что их продукт, который называли еще Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition, стал самым производительным смартфоном по версии бенчмарка AnTuTu, обойдя продукцию компаний Apple и Huawei. Результаты тестов показывают в среднем 368,480, что больше, чем у аппаратов на базе процессоров Apple A12, Snapdragon 845 или Kirin 980.
Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition получил основную камеру на 24+16 Мп, а для сьемки селфи предложено использовать фронтальную двойную камеру на 16+8 Мп. Компоненты будут получать энергию из аккумулятора 3350 мАч, а управляться они будут операционной системой Android 9.0 Pie. Экран Super AMOLED диагональю 6,39 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей занимает 95,06% площади фронтальной панели.
Предварительные продажи Lenovo Z5 Pro GT стартуют в 10 часов утра 1 января 2019 года, а официальные продажи начнутся 24 января. Стоимость устройства с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти составит $640. Впрочем, у покупателей будет возможность выбрать варианты на 6 или 8 ГБ оперативки и накопитель на 128 или 256 ГБ.
Теги: смартфон, рейтинг, производительность, Lenovo
- Опубликован новый рейтинг "мощности" смартфонов
- Представлен рейтинг производительности смартфонов первого квартала
- Деятельность главы государства не одобряют две трети украинцев
- Янукович попал в ТОП-10 "возвращений года" по версии Time
- Юлия Тимошенко снова возглавила президентский рейтинг: украинцы видят ее главой государства
- Рейтинг Януковича стремительно падает. Украине грозит неконтролируемый бунт
- В Мариуполе родственникам погибших в российско-украинской войне выделили помощь15:47
- Боевики «ДНР» и наемники из РФ ходят в кирзовых сапогах и с холщевыми вещмешками14:38
- В Донецке из-за отсутствия денег люди покупают лекарство от гриппа по 1 таблетке14:02
- В неподконтрольной украинской власти Горловке готовятся к Новому году. ВИДЕО13:39
- В «ДНР»: Житель Макеевки подсчитал, во сколько обойдется праздничный стол на Новый год13:22
- Под Мариуполем боец ВСУ подстрелил побратима13:05
- В поселке Новоалександровка идут разборки в стиле 90-х. Есть убитые и раненые12:40
- Более трети переселенцев лишили соцвыплат и пенсий12:18
- «Охлаждает быстро и надолго». ВСУ показали мощное оружие против НВФ12:01
- Боевики «ДНР» за 3 дня задержали 240 человек11:39
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Lenovo представила самый быстрый смартфон в мире16:20
- Украинцам выплатят сразу две пенсии16:06
- В Мариуполе родственникам погибших в российско-украинской войне выделили помощь15:47
- Обнаружен Android-вирус, разряжающий аккумулятор смартфона15:25
- Россия потрясена решением ООН по Крыму - Москва заговорила о полномасштабной войне с Украиной15:01
- Боевики «ДНР» и наемники из РФ ходят в кирзовых сапогах и с холщевыми вещмешками14:38
- В России угрожают разбить украинское ПВО "Аллигаторами"14:21
- В Донецке из-за отсутствия денег люди покупают лекарство от гриппа по 1 таблетке14:02
- В неподконтрольной украинской власти Горловке готовятся к Новому году. ВИДЕО13:39
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье08:33
- Мовне питання у контексті війни України з Росією: Путін не втрачає надії19:32
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти09:52
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек
- Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году
- Мы не можем препятствовать отъему жилья в Донецкой и Луганской областях – Георгий Тука
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных