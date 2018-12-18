Обнаружен Android-вирус, разряжающий аккумулятор смартфона

18.12.2018 15:25

Исследователи в области кибербезопасности от компании Sophos обнаружили вредоносное программное обеспечение, созданное для Android-гаджетов, которое провоцирует быстрый разряд батареи, сообщает Корреспондент.net.

Обнаружено оно было в нескольких сервисах из магазина Google Play. Его название - Andr/Clickr-AD.

Ряд приложений были заражены и содержали кликер, который генерировал переходы по рекламным ссылкам. Работало ПО независимо от того, запущено приложение, или нет.

В итоге, постоянная активность устройства приводила к тому, что его аккумулятор быстро терял заряд. Вирус успел атаковать свыше 20 приложений, а скачали их около 2 миллионов раз.

К настоящему моменту зараженные приложения были изъяты из магазина приложений Google Play. Однако тем, кто пострадал от вредоносного ПО, советуют вернуть заводские настройки.