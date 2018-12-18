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Архив - Наука и технологии

Обнаружен Android-вирус, разряжающий аккумулятор смартфона

18.12.2018 15:25
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Обнаружен Android-вирус, разряжающий аккумулятор смартфона

Исследователи в области кибербезопасности от компании Sophos обнаружили вредоносное программное обеспечение, созданное для Android-гаджетов, которое провоцирует быстрый разряд батареи, сообщает Корреспондент.net.
Обнаружено оно было в нескольких сервисах из магазина Google Play. Его название - Andr/Clickr-AD.
Ряд приложений были заражены и содержали кликер, который генерировал переходы по рекламным ссылкам. Работало ПО независимо от того, запущено приложение, или нет.
В итоге, постоянная активность устройства приводила к тому, что его аккумулятор быстро терял заряд. Вирус успел атаковать свыше 20 приложений, а скачали их около 2 миллионов раз.
К настоящему моменту зараженные приложения были изъяты из магазина приложений Google Play. Однако тем, кто пострадал от вредоносного ПО, советуют вернуть заводские настройки.



Теги: вирус, смартфон, Android, аккумулятор
 
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