Илон Маск презентовал первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

19.12.2018 09:45

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск презентовал первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом, сообщает Укринформ.

"Tesla в тоннеле @boringcompany с колесным механизмом, который втягивается и превращает машину в рельсовый поезд и обратно", - написал бизнесмен в Twitter.

Маск также отметил, что так можно использовать не только Tesla, но и другие электрокары. По словам изобретателя, в тоннеле можно безопасно ездить на скорости свыше 150 миль/час. С такой скоростью это ощущается как телепортация в черте города.