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Илон Маск презентовал первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом
19.12.2018 09:45
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск презентовал первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом, сообщает Укринформ.
"Tesla в тоннеле @boringcompany с колесным механизмом, который втягивается и превращает машину в рельсовый поезд и обратно", - написал бизнесмен в Twitter.
Маск также отметил, что так можно использовать не только Tesla, но и другие электрокары. По словам изобретателя, в тоннеле можно безопасно ездить на скорости свыше 150 миль/час. С такой скоростью это ощущается как телепортация в черте города.
Теги: Лос-Анджелес, тоннель, Илон Маск
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