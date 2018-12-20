Microsoft выпустила новую сборку Windows 10

20.12.2018 09:30

Компания Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 под номером 18305, сообщает MSReview.

Изменений в сборке просто масса. Во-первых, появилась песочница Windows Sandbox, которая позволяет запустить изолированную версию Windows 10. Если вы вдруг скачали файл из Интернета и не уверены в его надежности, то через песочницу вы можете его запустить и проверить. После завершения работы песочницы, все файлы удаляются из изолированного выделенного места.

Также стоит отметить, что новый билд позволяет восстановить пароль или ПИН-код с Экрана блокировки. Плюс обновили облачный буфер обмена. Он стал более компактным и доступным.

Полный кодовый номер сборки: 10.0.18305.1000 (rs_prerelease.181213-2133).



