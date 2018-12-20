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Архив - Наука и технологии

Особенности промышленных светильников

20.12.2018 18:32
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Особенности промышленных светильников

Осветительные приборы – такое же необходимое требование для работы персонала внутри промышленных помещений, как и для комфортной жизни внутри наших домов.

Единственное, о чем стоит помнить, это то, что промышленные осветительные приборы зачастую отличаются от бытовых аналогов.

Дизайн и внешний вид не так важны

Если при выборе светильника, абажура или бра для дома потребитель смотрит в первую очередь на внешний вид и дизайн модели, то при выборе промышленных светильников этот критерий не учитывает, либо учитывается в последнюю очередь.
Для большинства не бытовых моделей характерно исполнение в стиле минимализма, с практичными формами, которые упрощают обслуживание и уход за светильником.

Эксплуатационные отличия

Промышленные светильники, тем более специализированные модели, более устойчивы к негативным факторам окружающей среды. Это может быть устойчивость к постоянным вибрациям, защита от мелкодисперсных частиц в воздухе и так далее.
Есть и такое оборудование, которое дополнительно защищено от пагубного воздействия влаги. За этот параметр отвечает специальный индекс IP. Он должен быть равен 65.
Кроме того, многие светильники для производств считаются более прочными и защищенными от механических воздействий. Особое внимание уделяется также и пожарной безопасности.

Обслуживание и ремонт

Так как промышленные светильники чаще всего работают в более интенсивном режиме, чем бытовое оборудование, они должны быть более пригодными к ремонту и комфортному обслуживанию.
Обратите внимание, что срок службы и эффективность работы промышленных осветительных приборов напрямую зависит от предварительных замеров интенсивности и правильного монтажа.

Модели особо назначения

В отличие от бытовых приборов, промышленные светильники могут иметь прямую специализацию или дополнительные функции. Например, комплектоваться специфическими датчиками, в том числе датчиками движения с обзором 360 градусов. Есть и такие модели, как, например, «истребители насекомых».



Теги: Донбасс, дизайн, модель, свет, промышленность, прибор, комфорт
 
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