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В Шанхае установили самый длинный в мире печатный мост
Самый длинный в мире бетонный мост, распечатанный на 3D-принтере, был установлен в одном из инновационных парков китайского Шанхая, сообщает NEWSONE.UA.
В настоящее время на мосту продолжаются косметические работы, которые будут завершены в ближайшее время. Однако первые пешеходы уже смогли перейти по мостику, который пересекает небольшой канал в парке.
Сооружение спроектировали в Строительном институте при университете Цинхуа и инновационном парке "Залив мудрости" в Шанхае, где и расположен мост. Он имеет дугообразную форму, его длина составляет 14,1 метр, а ширина — четыре метра.
Отмечается, что он является современной копией моста Чжаочжоу в центральной провинции Хэбэй, история которого насчитывает около 1,4 тыс. лет.
Сейчас в мире существуют еще два действующих бетонных моста, которые были напечатаны на 3D-принтере. Один из них расположен в Нидерландах (длина 8 метров, ширина – 3,5 метра), а другой – в Испании (длина – 12 метров, ширина – 1,75 метра).
Теги: Шанхай, мост, принтер, 3D
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