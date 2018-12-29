Все рубрики раздела
- Vodafone Украина предлагает 4G "c доставкой на дом"10:15
- Найден способ омолодить мозг22:15
- Трамп оглохнет, покушение на Путина и крах Европы: предсказания Ванги на 2019 год18:48
- Киевстар пачками закрывает старые тарифные пакеты17:38
- Uklon полностью отказывается от автомобилей Lanos11:00
- Ученые выяснили предназначение древних рисунков на полях08:30
- В Шанхае установили самый длинный в мире печатный мост09:30
- Человечество обречено: известный уфолог заявил, что знает даты вторжения инопланетян Нибиру на Землю13:15
- Невероятная история женщины, которая ни разу в жизни не улыбалась10:00
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
Vodafone Украина предлагает 4G "c доставкой на дом"
Украинские операторы мобильной связи продолжают мотивировать своих абонентов активнее переходить на SIM-карты с поддержкой 4G, сообщает ITC.ua.
Так, в начале декабря «Киевстар» подарил безлимитный 4G на новогодние праздники только тем абонентам, которые обеспечили себе поддержку данной технологии, а теперь Vodafone Украина пообещал бесплатно выслать новую SIM-карту с поддержкой 4G всем желающим. Акция также будет приурочена к праздникам и продлится до 18 февраля.
Чтобы получить USIM-карту в подарок, нужно заполнить заявку на сайте Vodafone по следующей ссылке, указав свои данные и адрес доставки. Таким образом клиенты компании смогут заменить старую SIM-карту на новую с сохранением номера. Полученную USIM-карту клиент может активировать удаленно, сэкономив время на поход в магазин. Новая карта заработает сразу после общения с оператором.
После замены карты клиенты смогут пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки.
Теги: подарок, 4G, SIM-карта, Vodafone
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть 23:07
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются21:45
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло20:10
- Быстроходные рыбацкие лодки. Командующий ВСУ рассказал о «флотилии ДНР»19:38
- Надеяться не нужно: Военный эксперт пояснил, что РФ не нужен режим тишины на Донбассе19:23
- Пояс безопасности: ВСУ закрепились под Горловкой19:04
- Зачем Путину химатака на Донбассе: раскрыт коварный план Кремля по "ДНР" и "ЛНР" 17:55
- В Иловайске совсем не осталось детских врачей. Ситуация критическая17:01
- Vodafone Украина предлагает 4G "c доставкой на дом"10:15
- KAZKA "заплакала" по-английски (ВИДЕО)10:00
- Путин разработал новую стратегию для уничтожения Украины: «бросит подачку»09:45
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- Украинцы больше не увидят детских денег: суд ошарашил решением09:02
- Украинских водителей обирают по недействительному закону: «Дополнительные расходы»08:46
- 35 мудрых итальянских высказываний08:30
- Какие сладости больше всего вредят здоровью человека08:15
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- 35 мудрых итальянских высказываний08:30
- Какие сладости больше всего вредят здоровью человека08:15
- 11 причин, почему современные отношения так легко разрушаются07:04
- Медики назвали новогодние продукты, которые могут быть опасны для здоровья23:02
- Найден способ омолодить мозг22:15
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году20:30
- Трихологи подсказали, какая специя поможет при выпадении волос18:30
- Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей16:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку