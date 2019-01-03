В Украине началось тестирование системы «Электронный суд»

03.01.2019 08:40

С 1 января 2019 года в тестовом режиме начал работу кабинет пользователя подсистемы ЕСИТС под названием «Электронный суд», сообщает "Судово-юридична газета".

Электронный суд должен позволить обмениваться с судом документами в электронном виде, а не в привычном бумажном. Планируется, что это значительно сэкономит время и средства.

Чтобы воспользоваться «Электронным судом» пользователь должен ввести свой электронный ключ, а затем пройти авторизацию.

После этого он заполняет регистрационные данные, ему приходит смс-подтверждение на телефон, а также на электронную почту.

Затем пользователь получает доступ к своему профилю, где в подразделах имеет доступ к делам, сообщениям и пр.

Полноценно ЕСИТС должна заработать с 15 марта 2019 г.