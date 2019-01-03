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В Украине началось тестирование системы «Электронный суд»
03.01.2019 08:40
С 1 января 2019 года в тестовом режиме начал работу кабинет пользователя подсистемы ЕСИТС под названием «Электронный суд», сообщает "Судово-юридична газета".
Электронный суд должен позволить обмениваться с судом документами в электронном виде, а не в привычном бумажном. Планируется, что это значительно сэкономит время и средства.
Чтобы воспользоваться «Электронным судом» пользователь должен ввести свой электронный ключ, а затем пройти авторизацию.
После этого он заполняет регистрационные данные, ему приходит смс-подтверждение на телефон, а также на электронную почту.
Затем пользователь получает доступ к своему профилю, где в подразделах имеет доступ к делам, сообщениям и пр.
Полноценно ЕСИТС должна заработать с 15 марта 2019 г.
Теги: Украина, Интернет, суд, сервис
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