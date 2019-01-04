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Эксперты назвали пятерку самых опасных смартфонов
04.01.2019 11:10
Аналитики Федерального агентства США по связи составили список самых опасных современных смартфонов, сообщает FaceNews.
Главным образом учитывался уровень SAR-излучения, который показывает количество вредного воздействия гаджета на человека.
Самым опасным оказался смартфон Google Pixel 3 XL. Выяснилось, что максимальный показатель излучения у данной модели составляет 1,52 Вт/кг, для тела и головы — 1,35 Вт/кг.
На втором месте оказался еще один телефон от Google — Pixel 3. Его показатель — 1,34 Вт/кг.
Замыкают пятерку опасных гаджетов смартфоны One Plus, LG V40 и iPhone XS Max и XS. Их показатели не критичны, но выше средних.
Теги: опасность, смартфон, излучение
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