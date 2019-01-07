Все рубрики раздела
- Windows 10 получила функцию приостановки обновлений10:10
- Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему21:07
- Самые интересные и удивительные факты об Антарктиде18:05
- Ученые обнаружили молекулу, замедляющую старение19:01
- Эксперты назвали пятерку самых опасных смартфонов11:10
- Солнечное затмение 6 января: как привлечь удачу и богатство10:04
- В Китае нашли лабораторию инопланетян. ВИДЕО09:28
- Цукерберг создает устройство, способное «читать» мысли человека09:14
- Зонд NASA сфотографировал "космического снеговика"13:30
- Китай добрался до обратной стороны Луны10:20
Windows 10 получила функцию приостановки обновлений
С самого релиза Windows 10 американская корпорация Microsoft делает все возможное ради того, чтобы навязывать всем пользователям обязательную установку обновлений, а отказываться от них при помощи специального ПО запрещено лицензионным соглашением, сообщает ProstoTECH.com.
Однако, по информации инсайдеров, считанные часы назад состоялся релиз сборки 19H1. В нее разработчики добавили специальную опцию, позволяющую отложить установку апдейта на срок до 7 дней.
Чтобы получить доступ к новой возможности необходимо открыть раздел «Настройки», после чего посетить меню «Обновление и безопасность», а следом за этим перейти в «Центр обновления Windows». Здесь будет находиться специальная кнопка, позволяющая отказаться от установки всех ообновлений на срок 7 дней. Выбрать более длительный, к сожалению, нельзя, поэтому придется каждую неделю посещать данный раздел и нажимать на специальную кнопку.
Срок в 7 дней актуален для сборки Windows 10 в версии Home, тогда как корпоративные лицензии позволяют отказываться от установки обновлений на срок до 35 дней. В течение этого времени апдейты не будут не только устанавливаться, но еще и загружаться с серверов компании Microsoft, тем самым расходуя интернет-трафик. При установке сборки «винды» 19H1 пользователям ничего не сообщают о появлении новой возможности, поэтому многие гарантированно никогда даже не узнают о том, что им стала доступна столь полезная функция.
Теги: Microsoft, отключение, обновление, Windows 10
- Компания Microsoft выпустила утилиту для исправления ошибок в Windows
- Microsoft оставила взломанные смартфоны без обновления Windows Phone 7
- Microsoft готовит новый набор патчей для "дыр" в программах
- Skype обновил Android-версию
- Обновить Windows Vista до Windows 7 можно будет бесплатно
- Microsoft выпускает экстренный патч для Internet Explorer
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо10:32
- Голь на выдумки хитра: Как зарабатывают на КПВВ «Станица Луганская» 09:00
- В "ДНР" отменили комендантский час08:15
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения07:21
- Пограничники на одном из КПВВ в Донецкой области не пропустили в ОРДЛО дорогой монитор18:28
- Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах17:56
- На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей16:59
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта15:02
- "ДНР" перестала платить зарплату деньгами: платят просроченными продуктами. ВИДЕО14:35
- В Горловке последнюю шахту режут на металл13:29
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо10:32
- Windows 10 получила функцию приостановки обновлений10:10
- В Турции обнаружили уникальную золотую Библию10:00
- "Патриот" России Дмитрий Песков оказался гражданином Франции, россияне не могут в это поверить - Сеть бурлит 09:48
- Астролог дал тревожный прогноз на 2019-й09:32
- Голь на выдумки хитра: Как зарабатывают на КПВВ «Станица Луганская» 09:00
- Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой08:46
- Высшие силы спасут Землю от Нибиру: люди увидели в небе "ангела"08:33
- В "ДНР" отменили комендантский час08:15
- Путин попал в ловушку и не имеет выигрышного решения: в РФ рассказали, чем обернется передача Курил Японии08:00
- Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой08:46
- Гройсман рассказал, где можно будет получить «Доступные лекарства» по электронному рецепту07:43
- Названы самые действенные способы профилактики рака21:04
- Ваш камень-оберег и ангел-хранитель по Знаку Зодиака19:59
- Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей22:00
- Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему21:07
- Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников20:28
- Самые интересные и удивительные факты об Антарктиде18:05
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В Литве придумали как усмирить цены в супермаркетах08:45
- 6 сильных молитв на Рождество Христово
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно
- Зачем Пушилин топит экономику «республики»! – Умышленно или бездарность?
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения