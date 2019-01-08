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Сумские студенты создали посуду из кофейной гущи
08.01.2019 10:00
Студенты кафедры пищевых технологий Сумского аграрного университета создали стаканчики из кофейных отходов. Это уже не первый экологический посуду, придумали сумские изобретатели, пишет АgroNews.
"Раньше мы придумали белковые стаканчики, которые разлагаются в почве через 10-21 день и становятся удобрением для растений. Теперь пошли дальше и использовали кофейный жмых", — рассказывает ученый Дмитрий Бидюк.
По его словам, эти пищевые отходы в Украине широко не применяются для нужд хозяйства. Иногда используются для удобрений в домашних условиях, иногда как скраб для тела и лица, а обычно выбрасываются в мусор.
Теги: Сумы, кофе, студенты, посуда
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