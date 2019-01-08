Сумские студенты создали посуду из кофейной гущи

08.01.2019 10:00

Студенты кафедры пищевых технологий Сумского аграрного университета создали стаканчики из кофейных отходов. Это уже не первый экологический посуду, придумали сумские изобретатели, пишет АgroNews.

"Раньше мы придумали белковые стаканчики, которые разлагаются в почве через 10-21 день и становятся удобрением для растений. Теперь пошли дальше и использовали кофейный жмых", — рассказывает ученый Дмитрий Бидюк.

По его словам, эти пищевые отходы в Украине широко не применяются для нужд хозяйства. Иногда используются для удобрений в домашних условиях, иногда как скраб для тела и лица, а обычно выбрасываются в мусор.