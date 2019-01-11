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Ученым удалось остановить старение у мышей

11.01.2019 22:15
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Ученым удалось остановить старение у мышей

Исследователи обнаружили молекулу, которая играет одну из ключевых ролей в процессе старения.

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны обнаружили молекулу, которая, предположительно, играет одну из ключевых ролей в процессе старения. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, воздействие на эту молекулу может помочь продлить жизнь человека.

В ходе исследования ученые сосредоточили внимание на поиске связи между РНК-связывающими белками и старением. Для начала они просканировали тела пожилых животных для того, чтобы найти РНК-связывающие белки, которые изменяются в ходе старения. В результате было установлено, что белок Pumilio2 (PUM2) увеличивает свою активность у пожилых мышей.

Этот белок связывается со специфичными сайтами узнавания в матричной РНК и подавляет процесс трансляции. Ученые выяснили, что этим способом ингибируется синтез белка, называемого фактором митохондриального деления (MFF). Высокий уровень последнего также необходим для митофагии - процесса разрушения дефектных митохондрий и их замены на новые.

Подавив активность PUM2 у мышей, исследователи заметили улучшение митохондрий у пожилых животных. Кроме того, подобные процессы наблюдались и у нематод, что позволяло продлить жизнь червей.



Теги: Донбасс, ученые, мышь, старение
 
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