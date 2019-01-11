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В британском музее завелось привидение (ВИДЕО)
11.01.2019 09:15
В английском городе Ноттингем, в Музее призраков завелось приведение, сообщает MIGnews.
Соответствующую видеозапись сделал исследователь паранормальных явлений Стив Вессон после жалоб работников на проделки призрака.
Исследователь установил камеры в музее, а на утро обнаружил на них необъяснимые явления. Ручка старого катафалка двигалась сама по себе.
Также Вессон отметил, что призрак повлиял на настройки видео на камере и ролик вышел в плохом качестве.
Теги: Великобритания, музей, привидение
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