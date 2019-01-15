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Начал вещание первый украинский спутниковый 4К-канал
15.01.2019 10:40
Первый украинский канал в 4К #НАШЕ HDR начал вещание со спутника AMOS-7. Тестовая версия канала появилась в открытом доступе (FTA) у оператора «Укркосмос», мультиплекс DVB-S2, сообщает Mediasat.
На релакс-канале #НАШЕ HDR транслируют картины украинской природы, городские пейзажи, музеи и театры. Телеканал входит в состав сравнительно молодой украинской медиа группы НАШЕ Медiа. На весну запланировано вещание в формате 4К еще одного канала группы – ЭТНО КАНАЛ.
Технические параметры канала:
AMOS 7 (4° W), частота 12,518 ГГц, пол. H, SR 12500, FEC 3/4, DVB-S2 / 8SPK, FTA
Cкорость передачи видео около 13-14 Мбит/с в HEVC (H.265), скорость передачи аудио около 380 кбит/с (AAC). Программа транслируется в режиме HDR.
Теги: Украина, спутниковое ТВ, телеканал, 4К
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