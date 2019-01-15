Создано приложение для поиска идеальной пары

15.01.2019 10:10

Пользователь Reddit Джулиан Александер создал аналог приложения для знакомств из сериала "Черное зеркало", сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Подобное приложение было в серии "Повесь диджея" из четвертого сезона "Черного зеркала". В эпизоде герои пользовались дейтинговым приложением Coach. По сюжету пары, которые создавались с его помощью, могли встречаться только определенный период.

Приложение называется Juliet — Matchmaker, оно доступно в iTunes. Особенность сервиса в том, что после создания пары приложение устанавливает ограниченное время для беседы с потенциальным партнером и анализирует ее при помощи искусственного интеллекта.

"Juliet — Matchmaker учитывает общие интересы собеседников, их манеру общения и физические качества. После каждого мэтча приложение анализирует информацию и находит для вас кого-то, с кем ваша совместимость еще выше. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока вы не найдете идеальную пару", — пишет создатель.