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Nike выпустила кроссовки с дистанционным управлением
Компания Nike представила новое поколение самозашнуровывающихся кроссовок Nike Adapt BB. Теперь они не только сами затягиваются, но и управляются со смартфона, сообщает InfoResist.
Сообщается, что баскетбольные кроссовки работают совместно с приложением Nike Adapt, с помощью которого пользователи могут управлять шнурками.
По словам представителей компании, новая обувь способна адаптироваться под изменения ноги, например, от длительной игры в баскетбол, тем самым усиливая либо ослабляя давление.
Специальное приложение позволит пользователю настраивать режимы и изменять давление обуви вручную. Осуществить необходимые настройки также можно посредством кнопок на подошве.
Приобрести уникальные кроссовки можно будет уже в феврале по цене 350 долларов.
Теги: смартфон, Nike, кроссовки
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