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Lenovo собирается выпустить складной смартфон "по мотивам" Motorola RAZR V3
17.01.2019 15:30
Легендарный телефон Motorola RAZR V3 может вернуться на рынок в качестве складного смартфона за $1500, сообщает Новое время.
Источники уверяют, что новый RAZR будет эксклюзивным для мобильного оператора Verizon в США и может быть представлен уже в феврале.
Технические характеристики и даже внешний вид гаджета держатся в строжайшем секрете. Опираться можно лишь на патентное изображение, которое появилось в СМИ несколько месяцев назад.
Согласно отчету журналистов The Wall Street Journal, Lenovo надеется выпустить более 200 000 новых RAZR.
Теги: смартфон, Motorola, раскладушка
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